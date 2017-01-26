أتلانتا، الولايات الأمريكية (CNN)-- اتهمت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، اليونان بـ"إيواء وحماية" 8 ضباط أتراك متهمين بالتورط في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الماضي، بعدما أصدرت المحكمة العليا اليونانية حكما يقضي برفض ترحيلهم إلى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نحتج على القرار الذي يعيق مثول هؤلاء الأشخاص الذين لعبوا دورا فاعلا في المحاولة الانقلابية، أمام القضاء التركي المستقل"، معتبرة أن الحكم "اتخذ بدوافع سياسية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف بيان الخارجية التركية أن "السلطات اليونانية دأبت على عرقلة مثول الإرهابيين المطلوبين أمام العدالة، لا سيما من أعضاء منظمات إرهابية تستهدف تركيا، في موقف يتنافى مع أعراف القانون الدولي". وأشار البيان إلى أن السلطات التركية تتهم العسكريين الثمانية بالتورط في محاولة الانقلاب ومحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل هروبهم بمروحية إلى اليونان.