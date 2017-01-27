الرباط (CNN)-- أعلنت الداخلية المغربية عن "إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم داعش في البلاد"، إثر "تفكيك خلية إرهابية اليوم الجمعة تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدة مدن من المملكة"، لافتة إلى أن التخطيط "كان يإيعاز من قادة ميدانيين لـ"داعش" في سوريا والعراق وليبيا".

وقالت الداخلية المغربية في بلاغ لها إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الاستخبارات المغربية"، تلقى معلومات استخباراتية دقيقة، ورصد مخبأ سري أعده العقل المدبر لهذه الشبكة، في مدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، كان يستخدم "للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمغرب".

وحجز أفراد المكتب أسلحة نارية عبارة عن "مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، وسبع مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وأربعة سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية ومواد متفجرة، وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين".

وتابعت الداخلية المغربية أن أعضاء هذه الخلية "خططوا لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار".