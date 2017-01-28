نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت كريستيان امانبور، كبيرة مراسلي CNN للشؤون الدولية ومقدمة برنامج يحمل اسمها على شبكتنا، إن رؤساء مثل عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وغيرهم يؤمنون بأن الإعلام في بلادهم يجب أن يكون "متوافقا" مع خدمة الرئيس.

السيسي لـCNN: ترامب سيكون قائدا قويا بلا شك 1:17

جاء ذلك في تعلق لأمانبور مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN على طلب ستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإعلاميين بـ"التزام الصمت والشعور بالخجل والاستماع قليلا،" حيث قالت: "كان هناك أنظمة شمولية في الماضي تستخدم هذا الأسلوب، وإذا أردت أن أكون طريفة سأقول إنه يسعى لوسام استحقاق من الرئيس السيسي وأردوغان وبوتين وغيرهم."

وتابعت قائلة: "هذه طريقتهم (السيسي وأردوغان وبوتين) في التعامل مع الإعلام في دولهم، وهذا ما يعتقدون أن على إعلامهم القيام به، وأنه أداة دعائية تابعة للدولة في خدمة الرئيس، وهذا ليس التقليد في الإعلام الأمريكي، وبالطبع لن نصمت، ولماذا نصمت؟ وما الذي أخطأنا به؟ ومما يجب أن نكون خجولين منه؟"