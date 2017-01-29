قالت السلطات الأمريكية إن الحريق كان لا يزال مستعراً في المسجد عندما وصل رجال الدفاع المدني للموقع صباح السبت.

وأكدت السلطات عدم وجود أي شخص داخل المسجد في ذلك الوقت.. ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.

جمع صندوق التبرعات في الولاية أكثر من 196 ألف دولار من مواطني المنطقة لإعادة بناء المسجد بعد أن دمره الحريق.