الرباط (CNN)— انتخب أعضاء الاتحاد الأفريقي وزير الخارجية التشادي موسى فكي محمد رئيسًا جديدًا لمفوضية الاتحاد، أي الجهاز التنفيذي للاتحاد، خلفا للجنوب إفريقية كوسازانا دلاميني زوما، فيما جرى اختيار الرئيس الغيني ألفا كوندي، رئيسًا للاتحاد الأفريقي، وهو منصب شرفي.

وفاز موسى فكي بـ39 صوتا من أصل 54، متقدما على الكينية أمينة محمد، في التصويت الذي جرى اليوم الاثنين على ثلاث جولات بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، خلال القمة 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، فيما يحل الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا للاتحاد، ليخلف التشادي إدريس ديبي.

ولم تترشح الجنوب إفريقية كوسازانا دلاميني زوما للمفوضية التي بقيت على رأسها منذ عام 2012، وكان من المنتظر أن تجري انتخابات المفوضية خلال قمة العام المنصرم، إلّا أن الأغلبية طلبت تأجيلها إلى القمة الحالية.

ومن المنتظر أن يجري كذلك انتخاب نائب رئيس المفوضية، ورؤساء اللجان الثمان للمفوضية، زيادة على البت في طلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام 33 سنة تقريبا.