الرباط (CNN)— عاد المغرب رسميًا إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي، بعد نيله موافقة أغلبية الأصوات خلال اجتماع مغلق اليوم الاثنين، خلال القمة الـ28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي بعد الخبر في موقعه الرسمي، لكن وكالة الأنباء السنغالية نقلت الخبر قبل لحظات، كما نقلته مجموعة من وسائل الإعلام المغربية التي أوفدت مراسلين لحضور القمة.

وغادر المغرب الاتحاد الأفريقي عام 1984، احتجاجا على قبول عضوية ما يعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي تعلنها جبهة البوليساريو، ولا تعترف بها الأمم المتحدة.

وحلّ العاهل المغربي الملك محمد السادس في أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، في إطار سعي المملكة للعودة، كما قام بعدة زيارات لبلدان أفريقية في الأشهر الماضية.

وكان المغرب قد وجه طلب العودة العام الماضي إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما صادق البرلمان المغربي قبل أيام على القانون التأسيسي للاتحاد.

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