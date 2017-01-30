هونغ كونغ، الصين (CNN)-- يبدو أن كوريا الشمالية ستستأنف تشغيل مفاعل بلوتونيوم بينما يستعد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، المعروف بلقب "الكلب المجنون"، لزيارة كوريا الجنوبية واليابان.

ويخلص تحليل الصور الفضائية الجديدة لـ"مشروع 38 نورث"، وهي مؤسسة تتبع أنشطة كوريا الشمالية، على صلة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز "هوبكنز"، إلى أن بيونغيانغ تستعد لإعادة تشغيل مفاعل في منشأة "يونغبيون" النووية.

وتظهر الصور أن معظم النهر بالقرب من المفاعل تجمد، باستثناء المواقع حيث تختلط المياه القادمة من منفذ المفاعل مع النهر – ما يشير إلى أن المفاعل على الأغلب يتم تشغيله.

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ويُشار إلى أن زيارة ماتيس إلى كوريا الجنوبية واليابان ستكون أول جولة خارجية له كوزير للدفاع الأمريكي، ما يجعلها عرضاً رمزياً لدعم حليفتي الولايات المتحدة الأكثر أهمية في المنطقة، واللتان لديهما مخاوف حول كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العلاقات في المحيط الهادئ.

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ويُذكر أن ترامب قال إنه يريد إعادة النظر في دور أمريكا في المنطقة، وناقش علناً ​​ما إذا كان من المفيد استمرار دعم الولايات المتحدة لليابان وكوريا الجنوبية، دون إعادة تقييم ما ستحصل عليه الولايات المتحدة في المقابل.