أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم المسلح على مسجد في كيبيك.

مقدماً تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا، واصفاً الهجوم بالعمل الإرهابي والجبان.

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"التنوع هو قوتنا، والتسامح الديني هو من القيم التي نتمسك نحن، الكنديون، بها." — بيان جاستن ترودو.

فيليب كويلارد/ محافظ كيبيك: أريد أن أقول بضع كلمات لرفقائنا في كيبيك، من المسلمين، نحن معكم، وهذا موطنكم، وأنتم موضع ترحيب هنا، ونحن جميعا مع أهالي كيبيك."

وقال رئيس الوزراء الكندي: "مسلمو كندا هم جزء مهم من النسيج الوطني، وهذا الأعمال الطائشة لا مكان لها في مجتمعاتنا ومدننا وبلادنا."

مضيفاً: "وكالات إنفاذ القانون الكندية ستحمي حقوق جميع الكنديين، وسنبذل كل جهدنا للقبض على مرتكبي هذا العمل وجميع أعمال التعصب."