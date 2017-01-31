دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي رجل نيجيري يدعى محمد "بيلو" ماسابا، السبت، عن عمر 93 عاماً، تاركاً 89 أرملة وأكثر من 180 ابناً وأحفاداً عددهم غير معروف، حسبما أفادت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية (NAN).

ووصفه أحد أبنائه الـ180 بأنه كان مسلماً حقيقياً عمل لنشر الإسلام في مدينة بيدا في ولاية النيجر وخارجها طوال حياته، وقال محمود: "والدي جعلنا أتباع مبدأ العدالة على النحو المنصوص عليه في ديننا."

كان ماسابا يُعرّف نفسه بأنه "داعية" إسلامي، وزعم أنه كان يستطيع التحدث إلى الله والنبي محمد، كما حلل الزواج من أكثر من 4 نساء لأنه على حد زعمه "لا توجد في القرآن عقوبة لمن يتزوج أكثر من 4 نساء،" حسبما قال منذ 9 سنوات في مقابلة مع شبكة BBC.

ويُذكر أن إحدى زوجاته واسمها غانية محمد بيلو، قالت لـBBC في عام 2008، إنها قابلته عندما كانت في المدرسة الإعدادية وأخذتها أمها إليه لتلقي العلاج، حيث كان يقصده الناس لزعمهم أنه يساعد في علاج الأمراض، وبعد زيارتها له مع والدتها، عرض عليها الزواج، وأضافت غانية: "قلت إنه لا يمكنني أن أتزوج رجلاً مسناً، ولكنه قال إن ذلك كان أمراً مباشراً من الله."

كما واجه مشاكلاً مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا، حيث اتهمه أعضاء المجلس بـ"الهرطقة والاستخفاف بالشريعة الإسلامية،" ما أدى إلى اعتقاله عام 2008، ومن غير المعروف كم طالت مدة اعتقاله، حسبما ورد في وسائل الإعلام النيجيرية.