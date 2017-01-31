قبل الفوز بالانتخابات قال ترامب إنه سيعيد التفاوض في صفقة إيران.

دونالد ترامب: لم أر في حياتي أي عملية تجارية أقل كفاءة فيالتفاوض من اتفاقنا مع إيران.

الأمر الذي يجب أن تعرفه عن دونالد ترامب وإيران هو أن ترامب ينتقد بشدة القيادة السياسية والدينية في البلاد.

هناك العديد من القضايا، إحداها هي المواجهة العسكرية القائمة بين قوات البحرية الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج. وفي بعض المراحل، أطلقت سفن إيرانية مقذوفات باتجاه السفن الأمريكية.

ويقول ترامب إنه يريد أن تكون أمريكا أكثر صرامة في مثل هذه المواجهات.

القضية الثانية هي إسرائيل بالطبع. فإيران تنتقد إسرائيل بشدة، بينما تقول إدارة ترامب إنها تريد أن تكون أكثر صرامة مع إيران في هذه القضية أيضاَ.

لكن حتى الآن فإن القضية الأكثر أهمية هي الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين إيران وعدد من قوى العالم، والذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل كبح طموحات إيران النووية.

بالنسبة لرفع العقوبات فإن العديد من الإيرانيين أصيبوا بخيبة أمل بسبب الاتفاق. إذ يعتقدون بأن ما يستفيدونه اقتصادياً من الصفقة ليس بمستوى ما كانوا يأملونه.

لكن في قطاعات مثل النفط والغاز، فإن المكاسب أكبر بكثير، مع انتعاش القطاعين بشكل كبير وارتفاع الإنتاج بوتيرة متسارعة. كما أن الشركات الدولية بدأت بالقدوم للاستثمار هنا.

ويعتقد الكثير من مسؤولي النفط الإيرانيين بأن ترامب قد يكون أكثر واقعية في التعامل مع بلادهم لأنه كان رجل أعمال قبل أن يصبح سياسياً، وسيرى الفوائد التي سيجنيها من إيران وربما أيضاً سيبرم صفقات مع الحكومة وشركات إيرانية.