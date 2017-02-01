أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الحكومة النمساوية عن تخطيطها لفرض حظر النقاب والبرقع في المناطق العامة، في غضون 18 شهراً، كجزء من مجموعة من الإجراءات لاحتواء صعود حزب "الحرية" اليميني المتطرف.

الخطة - التي تحظر النقاب والبرقع – موازية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي لفرض حظر مماثل في ألمانيا.

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كما تأتي أنباء هذه الخطة وسط مخاوف متزايدة من المضايقات التي تستهدف المسلمين في جميع أنحاء العالم بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة

وأصدر التحالف الحاكم في النمسا المؤلف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب "الشعب النمساوي"، وثيقة من 35 صفحة تحدد رؤيتهم للنمسا باعتبارها "المجتمع المفتوح الذي يتطلب الاتصال بانفتاح." وجاء في الوثيقة أن "النقاب في الأماكن العامة هو عكس ذلك، وسيتم حظره."

أي حظر سيحتاج إلى موافقة البرلمان النمساوي لتنفيذه.

وتقول الوثيقة إن النمسا تقدم إصلاحات لضمان "تقديم الدولة نفسها بطريقة مفتوحة عالمياً ومحايدة دينياً"، مضيفة أن موظفي الخدمة المدنية في الزي الرسمي وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة يجب يظهروا الحياد الديني في طريقة لباسهم في الأماكن العامة، ما يمنعهم بشكل فعال من ارتداء الحجاب.