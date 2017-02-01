أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع المتظاهرون ضده هذه الصورة. إنها بيد الفنان شيبرد فيري وهي تذكير قوي بأن هذا هو شكل العديد من النساء الأمريكيات.

إلا أن هذا الوجه المرسوم لم يتخيله الفنان.. بل هو وجه هذه المرأة.. اسمها منيرة أحمد، والتُقطت هذه الصورة لها قبل عشرة أعوام.

ولم تعرف وقتها أنها قد تصبح رمزاً لحركة كبيرة..

منيرة أحمد:

“الرحلة التي مرت بها الصورة مثيرة للاهتمام، والرسالة في ذلك الوقت ما زلت ذات رسالة اليوم. ألا وهي أنك تستطيع وعليك أن تكون فخوراً بكونك مسلماً وأمريكياً في ذات الوقت، وليس عليك أن تضحي بإحدى هاتين الهويتين.”

“أنا امرأة أمريكية وأنا امرأة مسلمة، ولا أعتقد أن أياً من هذين الأمرين سيجعل مني أو من الصورة مناهضة لأي شيء (ترامب).”