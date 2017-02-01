وجه هذه المرأة أصبح أيقونة معارضة ترامب

وجه هذه المرأة أصبح أيقونة معارضة ترامب

العالم آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبالإدارة الأمريكية
شارك مع أصدقائك
1:10
يُعرض الأن

وجه هذه المرأة أصبح أيقونة معارضة ترامب

1:03
يُعرض الأن

وفقاً للإحصاءات.. ما هو الخطر الفعلي للدول السبع على أمريكا؟ 

1:49
يُعرض الأن

ترامب وإيران.. كل ما يجب أن تعرفه عن العلاقة المعقدة

0:34
يُعرض الأن

هكذا ردت هوليوود على حظر ترامب

1:12
يُعرض الأن

كيف يؤثر حظر ترامب على الحرب ضد داعش؟

0:52
يُعرض الأن

معلق سياسي لـCNN: ترامب في حالة فوضى وقرار إقالة وزير العدل بالوكالة ليس حكيماً

0:52
يُعرض الأن

ما هي ردود أفعال سوريا والعراق وإيران على حظر ترامب؟ 

3:23
يُعرض الأن

من لاجئ سوري بأمريكا لصاحب محل فلافل.. ياسين يروي قصته لـCNN

1:10

بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع المتظاهرون ضده هذه الصورة، وإذا بها امرأة حقيقية اسمها منيرة أحمد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع المتظاهرون ضده هذه الصورة. إنها بيد الفنان شيبرد فيري وهي تذكير قوي بأن هذا هو شكل العديد من النساء الأمريكيات.

إلا أن هذا الوجه المرسوم لم يتخيله الفنان.. بل هو وجه هذه المرأة.. اسمها منيرة أحمد، والتُقطت هذه الصورة لها قبل عشرة أعوام. 

ولم تعرف وقتها أنها قد تصبح رمزاً لحركة كبيرة.. 

منيرة أحمد: 

“الرحلة التي مرت بها الصورة مثيرة للاهتمام، والرسالة في ذلك الوقت ما زلت ذات رسالة اليوم. ألا وهي أنك تستطيع وعليك أن تكون فخوراً بكونك مسلماً وأمريكياً في ذات الوقت، وليس عليك أن تضحي بإحدى هاتين الهويتين.” 

“أنا امرأة أمريكية وأنا امرأة مسلمة، ولا أعتقد أن أياً من هذين الأمرين سيجعل مني أو من الصورة مناهضة لأي شيء (ترامب).” 

أمريكادونالد ترامبالإدارة الأمريكية
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"","branding_ad":"World_Branding","friendly_name":"وجه هذه المرأة أصبح أيقونة معارضة ترامب","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/02/01","rs_flag":"prod","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:content",}