رالف ريد: لا أعارض بابا الفاتيكان لكن لا نريد إرهابيين تحت غطاء اللاجئين

ريد: لا أعارض بابا الفاتيكان بشأن حظر ترامب

العالم آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
أزمة اللاجئينأمريكادونالد ترامبسورياليبيا
شارك مع أصدقائك
2:11
يُعرض الأن

رالف ريد: لا أعارض بابا الفاتيكان لكن لا نريد إرهابيين تحت غطاء اللاجئين

1:12
يُعرض الأن

كيف يؤثر حظر ترامب على الحرب ضد داعش؟

0:52
يُعرض الأن

ما هي ردود أفعال سوريا والعراق وإيران على حظر ترامب؟ 

1:51
يُعرض الأن

دموع وشكوك.. إليك ما قاله المتأثرون بقرار حظر السفر من ترامب

1:56
يُعرض الأن

البيت الأبيض حول حظر ترامب: لا نعتذر عن أي شيء

1:33
يُعرض الأن

شاهد.. احتجاجات حاشدة في المطارات الأمريكية ضد حظر ترامب

1:07
يُعرض الأن

ترامب بعد مرسومه التنفيذي: حظر السفر يعمل بشكل جيد

2:11

مذيعة CNN أمارا وولكر سألت رالف ريد، مؤسس ومدير تحالف الأديان والحرية، عما كان يمكن أن يقوم به المسيح حيال حظر ترامب.

رالف ريد/ مؤسس ومدير تحالف الأديان والحرية: لا يمكنني التنبؤ بما قد يقوم به المسيح. لكن ما يمكنني قوله هو التالي. الكتاب المقدس جعل الأمر واضحاً، وهذا موجود في العهدين القديم والجديد، هناك مسؤولية متوازية أولاً لإظهار التعاطف والحب والرحمة للغرباء. لكن ثانياً، فإن على هؤلاء الغرباء أو اللاجئين الالتزام بالقوانين والولاء للدولة التي يسكنون فيها حاليا.

المذيعة: لكن هؤلاء اللاجئين في حاجة الآن وهم من يقول عنهم الكتاب المقدس أن نحب من يجاورنا ونقدم لهم المساعدة.

رالف ريد/ مؤسس ومدير تحالف الأديان والحرية: لكن كما قلت، هناك مسؤولية مباشرة للغرباء بإطاعة قوانين الدولة، وللرئيس بتأمين الأراضي. ولا يوجد خطأ في ضغط زر التوقف مؤقتاً والقول، مع وجود عدم الاستقرار وإراقة الدماء حول العالم، وأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية التي سببتها النزاعات في ليبيا وسوريا، لنتأكد من القيام بالأمر بشكل صحيح وأن لدينا الإجراءات المناسبة. نريد أن يأتي هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة، لكن لا نريد أن يتمكن الإرهابيون أو المتشددون الإسلاميون من القدوم تحت غطاء اللاجئين ليقوموا بهجوم ما.

المذيعة: إذاً لا يجب القول إنك تعارض البابا فرانسيس الذي قال إن من النفاق لمسيحي أن يبعد لاجئاً؟

رالف ريد/ مؤسس ومدير تحالف الأديان والحرية: لا، أنا لا أعارضه. الرئيس لم يقل إننا لن نستقبل اللاجئين، لكننا سنتوقف عن ذلك مؤقتاً لـ90 أو 120 يوماً بينما ننظر في البرنامج ككل ونؤسس الإجراءات والبروتوكولات اللازمة.

المذيعة: ما يعني أنها قد تكون حكماً بالإعدام لآلاف السوريين بالبراميل المتفجرة.

رالف ريد/ مؤسس ومدير تحالف الأديان والحرية: وقد تعني حكماً بالإعدام للأمريكيين إذا لم نملك الإجراءات والبروتوكولات الصحيحة.

أزمة اللاجئينأمريكادونالد ترامبسورياليبيا
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"","branding_ad":"World_Branding","friendly_name":"رالف ريد: لا أعارض بابا الفاتيكان لكن لا نريد إرهابيين تحت غطاء اللاجئين","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/02/01","rs_flag":"prod","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:content",}