النتائج هي كما يلي:

من العراق، صفر.

من إيران، صفر.

من سوريا، صفر.

من اليمن، صفر.

من ليبيا، صفر.

من الصومال، صفر.

ومن السودان، هذا صحيح، صفر.

سبب وجود أو عدم وجود الدول على قائمة الحظر هذه غامض فعلاً، لكن بعض الصحف أشارت إلى معلومات صحيحة تقول إن الدول الإسلامية التي تملك فندقاً أو بناءً أو مكتباً لترامب ليست موجودة على اللائحة.

على نطاق أوسع، يشير نوروستي من "كاتو" إلى أن احتمال مقتل مواطن أمريكي من قبل إرهابي أجنبي في أمريكا هي واحد مقابل 3.6 مليون كل عام. مع العلم بأن الإحصاء تضمن ضحايا هجمات 11 سبتمبر. أما فرصة قتل مواطن أمريكي من قبل لاجئ، فهي واحد مقابل كل 3.64 مليار كل عام.