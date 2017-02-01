وفقاً للإحصاءات.. ما هو الخطر الفعلي للدول السبع على أمريكا؟ 

ما هو الخطر الفعلي للدول السبع على أمريكا؟ 

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وفقاً للإحصاءات.. ما هو الخطر الفعلي للدول السبع على أمريكا؟ 

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آليكس نوروستي من معهد "كاتو"، وهو مركز أبحاث محافظ، أحصى عدد الأمريكيين الذين قتلوا في أمريكا من قبل مواطني الدول السبع الذين حظر دخولهم لأمريكا، بين عام 1975 حتى عام 2015.

النتائج هي كما يلي: 

من العراق، صفر.

من إيران، صفر.

من سوريا، صفر.

من اليمن، صفر.

من ليبيا، صفر.

من الصومال، صفر.

ومن السودان، هذا صحيح، صفر. 

سبب وجود أو عدم وجود الدول على قائمة الحظر هذه غامض فعلاً، لكن بعض الصحف أشارت إلى معلومات صحيحة تقول إن الدول الإسلامية التي تملك فندقاً أو بناءً أو مكتباً لترامب ليست موجودة على اللائحة. 

على نطاق أوسع، يشير نوروستي من "كاتو" إلى أن احتمال مقتل مواطن أمريكي من قبل إرهابي أجنبي في أمريكا هي واحد مقابل 3.6 مليون كل عام. مع العلم بأن الإحصاء تضمن ضحايا هجمات 11 سبتمبر. أما فرصة قتل مواطن أمريكي من قبل لاجئ، فهي واحد مقابل كل 3.64 مليار كل عام. 

اليمنسورياالعراقإيرانالصومالالسودانليبيا
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