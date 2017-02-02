دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رفضه استخدام تعبير "الإرهاب الإسلامي" في الحديث عن تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية المشابهة، معتبرا أن استخدام ذلك التعبير "أمر محزن".

وقال أردوغان: "أرجو ألا نستخدم تعبير الإرهاب الإسلامي، حيث سنضطر إلى معارضة هذا التعبير متى تم استخدامه، وإذا التزمنا الصمت حيال ذلك فهذا يعني إننا قبلنا بهذا الأمر". وأضاف: "بوصفي رئيس جمهورية مسلم، لا يمكنني أبداً قبول استخدام هذا التعبير، في الوقت الراهن لا توجد دولة أخرى تحارب داعش أكثر من تركيا؛ فالجميع يحاربون داعش بالكلام، بينما نحن مستمرون بحزم في محاربة التنظيم، وسنواصل ذلك".

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر الصحفي، إلى أنه أبلغ المستشارة الألمانية، خلال المحادثات معها، بأن "عبارة الإرهاب الإسلامي تزعجنا نحن المسلمين إلى حد كبير، لذا فإن استخدامها يعد خاطئاً، حيث أن كلمة الإسلام تعني السلام، وإذا وُضعت هذه الكلمة (الإسلام) إلى جانب الإرهاب فسيحزن أتباع هذا الدين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.