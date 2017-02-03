نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال بوب بير، محلل الشؤون الاستخباراتية والأمنية بشبكة CNN إن تصريحات ستيف بانون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول "حرب عالمية ضد الفاشيين الإسلاميين،" تبدو وكأنها حملة صليبية جديدة.

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وأوضح بير قائلا: "هذه التصريحات لن يتم استقبالها بصورة جيدة في العالم الإسلامي، الدول التي تم حظرها، لا تبدو منطقية بتاتا، سنخسر حلفاء، و99 في المائة من معلوماتنا الاستخباراتية تأتي من الحلفاء بالشرق الأسوط، من العراق ومن السوريين وغيرهم.."

وتابع قائلا: "الآن نحن نقول لهم (حلفاء بالشرق الأوسط) أنتم مواطنون من الدرجة الثانية ولا يسمح لكم دخول دولتنا.. الآن لدينا 5000 جندي هناك (العراق) والبرلمان ببغداد يطالب بطردهم، فكيف ستقاتل وتشارك بالحرب على الإرهاب؟"

ويشار إلى أن بانون قال في تصريح سابق له: "انظروا لداعش.. يهددون بتحويل أمريكا إلى نهر من الدم إذا جاءت ودافعت عن بغداد، وهذا سيصل إلى أوروبا إلى وسط أوروبا وإلى غرب أوروبا وإلى أمريكا.. اعتقد أننا سنشهد أزمة، أزمة بالعالم الرأسمالي وفي الوقت ذاته نحن في المراحل الأولى لحرب عالمية ضد الفاشيين الإسلاميين.."