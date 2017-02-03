باريس، فرنسا (CNN)— أطلق جندي فرنسي، الجمعة، النار على شخص حاول الاعتداء عليه بواسطة سكين، قرب متحف اللوفر بباريس، وأن حالة المشتبه به بالهجوم حرجة، وفقا لما نقله تلفزيون BFMTV الفرنسي المتعاون مع CNN.

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وذكر تقرير القناة الفرنسية أن الجندي كان على رأس عمله أمام مجمع تجاري قرب متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، باريس، في الوقت الذي قامت فيه السلطات بإخلاء المتحف من زواره إلى جانب إغلاق محطة قطار الميترو في الموقع.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية الفرنسية، تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر قالت فيها إن "حادثا أمنيا خطيرا" يجري حاليا أمام متحف اللوفر.

وقال المتحدث باسم الداخلية الفرنسية، إن المهاجم لم يحمل متفجرات بحوزته، لافتا إلى أن الأحداث الأمنية في المنطقة لا تزال جارية، لافتا إلى أن الجندي أطلق خمس رصاصات أصابت المهاجم الذي لا يزال على قيد الحياة ومصاب في منطقة البطن.