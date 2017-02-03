أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الجمعة، أن بلاده رفضت منح تأشيرة دخول لفريق المصارعة الأمريكي للمشاركة في بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة المقرر التي تستضيفها إيران في 16 و17 فبراير/ شباط الحالي.

وأشار قاسمي إلى بيان الخارجية الإيرانية حول تشكيل لجنة خاصة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع دخول مواطني 7 دول إسلامية بينها إيران إلى الولايات المتحدة، وقال إن قضية مشاركة فريق المصارعة الحرة الأمريكي في منافسات كأس العالم تمت إحالتها إلى اللجنة المذكورة المكونة من وزارة الخارجية وجهات معنية.

وأضاف قاسمي أنه "عقب دراسة جميع جوانب القضية، قررنا رفض مشاركة هذا الفريق بسبب السياسات الأمريكية غير العادلة وغير المنطقية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية ووكالة "فارس" للأنباء.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن اتحاد المصارعة الإيراني طالب في رسالة إلى الاتحاد الدولي للمصارعة بالإعلان عن بديل للفريق الأمريكي في بطولة كأس العالم، بسبب عدم رغبة طهران باستقبال الفريق الأمريكي ردا على قرار ترامب.