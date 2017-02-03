أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول (فيزا) منذ إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوم بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، بحسب ما كشفه دفاع الحكومة الأمريكية في جلسة محكمة بولاية فيرجينيا.

وجاء الكشف عن الرقم ردا على سؤال لقاضي المحكمة عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحظر الذي فرضه ترامب. وقال إيريز ريوفيني من مكتب الهجرة بوزارة العدل إنه لم يتم منع حملة الإقامة الدائمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب أمر بمنع مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من دخول الولايات المتحدة.