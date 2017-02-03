نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال المحامي، فاديم بروخوروف، إن موكله فلاديمير كارا-ميرزا، المعارض للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دخل الخميس إلى المستشفى ويعاني من "فشل في عدد من الأعضاء بجسمه،" لافتا إلى أن وضعه الصحي في حالة سيئة جدا.

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وأضاف المحامي الروسي إن الأطباء يشتبهون بحالة تسمم لا يُعرف مصدرها تماما كما وقع معه في العام 2015 عندما دخل في حالة غيبوبة كاملة مشتبها بقيام السلطات الروسية باستخدام مادة ما في تسميمه.

وتابع قائلا: "لا أحد من الطاقم الطبي يمكنه تفسير سبب حالته الصحية، هذا حدث في السابق والآن يحدث مجددا،" لافتا إلى أنه لا يملك دليلا قاطعا حول بأن موكله سُمم.

وفي الو قت الذي ينفي فيه الكرملين أي علاقة في الوضع الصحي لميرزا، قال السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، إنه لابد من تحميل بوتين المسؤولية إن تبين أن هناك دليل على قيام الحكومة بتسميم ميرزا.