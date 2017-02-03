شرطة باريس: إطلاق النار على مسلح هتف "الله أكبر" قرب متحف اللوفر

إطلاق النار على مسلح هتف "الله أكبر" في باريس

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
فرنسامتحف اللوفرباريسحوادث أمنيةالشرطة الفرنسية
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أطلق جندي فرنسي خلال دوريته بالحراسة في إحدى ساحات التسوق بالقرب من متحف اللوفر في باريس النار على رجل مسلح حاول مهاجمته بواسطة سكين.

فرنسامتحف اللوفرباريسحوادث أمنيةالشرطة الفرنسيةالحكومة الفرنسية