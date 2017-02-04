دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات عسكرية للدفاع الجوي تحت اسم "المدافعين عن حريم الولاية."

شاهد.. زوارق حربية إيرانية تعترض مدمرة أمريكية قرب مضيق هرمز 1:07

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقريرها: "بعد خمسة ايام من المراحل التمهيدية، انطلقت فجر اليوم المرحلة الرئيسية لمناورات قيادة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري بهدف ابراز الاقتدار والوعي والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد."

وأضاف التقرير أن المناورات وتحت شعار "العزم الجهادي والارادة الايرانية والاقتدار الثوري في مواجهة، الازدراء والحظر والتهديد" تجري على "مساحة 35 ألف كيلومتر مربع في منطقة سمنان العامة."

ولفت التقرير "تقوم انواع المنظومات الرادارية والصاروخية المحلية الصنع وذات أبعاد وطرازات مختلفة، ومراكز القيادة والمراقبة والحرب الالكترونية بأداء مهامها في المناورات."