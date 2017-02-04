فقط على CNN.. من داخل المقاومة العسكرية لأقلية الروهينغا المسلمة الأكثر اضطهاداً بالعالم
من داخل المقاومة العسكرية لأقلية الروهينغا
العالمآخر تحديث منذ55 دقيقة.
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يسمون أنفسهم حركة اليقين، وفي مقابلة حصرية حصلت عليها CNN فإن قائدهم يزعم أنهم يقاتلون نيابة عن أقلية الروهينغا المسلمة التي لطالما تعرضت للاضطهاد منذ زمن بعيد. حكومة ميانمار تتهم المجموعة بأنها على علاقة مع جماعات إرهابية خارجية وتمنع الصحفيين من السفر إلى مناطق النزاع في ولاية راخين، لكن بعض اللاجئين يتهمون الجنود في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضدهم.
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