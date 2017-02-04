3:25

يسمون أنفسهم حركة اليقين، وفي مقابلة حصرية حصلت عليها CNN فإن قائدهم يزعم أنهم يقاتلون نيابة عن أقلية الروهينغا المسلمة التي لطالما تعرضت للاضطهاد منذ زمن بعيد. حكومة ميانمار تتهم المجموعة بأنها على علاقة مع جماعات إرهابية خارجية وتمنع الصحفيين من السفر إلى مناطق النزاع في ولاية راخين، لكن بعض اللاجئين يتهمون الجنود في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضدهم.