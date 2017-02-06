موسكو، روسيا (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن موسكو لا تتفق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تعريف إيران بأنها "الدولة الإرهابية الأولى في العالم،" ولكنه رأى أن الاختلاف في المواقف لن يعيق تنمية العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف: "نختلف مع مثل تلك الصيغة. تعرفون أن روسيا لديها نوع من العلاقات شبيهة بالشراكة مع إيران، ونحن نتعاون حول سلسلة من المسائل، ونقدر علاقاتنا التجارية والاقتصادية (مع طهران)، ونأمل بتنميتها في المستقبل."

ماتيس: إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم 0:52

وتابع بيكسوف: "لا يخفى على الكثيرين بأن مواقف موسكو وواشنطن تختلف اختلافاً جذرياً حول مجموعة واسعة من قضايا السياسة الدولية والإقليمية. ولكن هذا لا يجب أن يكون عقبة لبناء الاتصالات العادية والعملية، والعلاقات متبادلة المنفعة بين روسيا والولايات المتحدة."

اقرأ.. يوما بيوم.. كيف اشتعلت المواجهة بين ترامب وإيران؟

ويُذكر تبادل إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، التعليقات اللاذعة مع إيران، ما أدى إلى تصاعد سريع في التوتر بين بلدين كانت العلاقات الجليدية بينهما قد بدأت لتوها في الذوبان، أصبح الآن هناك منع دخول وتجارب صاروخية وعقوبات وإهانات متبادلة بين الطرفين في استعراض استفزازي للقوة، أثار القلق على مستقبل صفقة، توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للحد بشدة من برنامج إيران النووي.