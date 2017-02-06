واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمضى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عطلة نهاية الأسبوع في النادي الذي يمتلكه في ولاية فلوريدا "مار-أ-لاغو"، منعزلاً عن موظفي البيت الأبيض، ومجدداً مهاجمته القاضي الفيدرالي، جيمس روبارت، الذي قضى بتعليق العمل بمرسوم الرئيس الخاص بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

إذ كتب ترامب في تغريدات على تويتر مهاجماً ليس فقط قرار تعليق المرسوم وإنما القاضي الذي يمكن أن يصدر المزيد من القرارات بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أصدق أن قاضٍ يعرّض بلادنا لمثل هذا الخطر، وإذا حدث شيء ما ألقوا باللوم عليه وعلى نظام القضاء. الناس تتدفق (داخل أمريكا). سيء!"

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ويأتي ذلك بعد زوبعة من تغريدات ترامب، السبت، قال فيها إن "رأي هذا الذي يسمى بالقاضي، الذي ينزع عن بلادنا سلطة إنفاذ القانون، سخيف وسوف يُلغى". وأضاف: "عندما لا تستطيع دولة أن تحدد من يمكنه أن يدخلها ويخرج منها بدوافع الأمن والأمان فإنها مشكلة كبرى". وتابع: "المثير للاهتمام أن بعض دول الشرق الأوسط تتفق مع الحظر. هم يعرفون أنه إذا تم السماح لأشخاص بعينهم بالدخول فهذا معناه الموت والدمار".