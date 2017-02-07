دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن سلاح الجو الروسي، الثلاثاء، حالة التأهب القصوى وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية نقلا على لسان وزير الدفاع، سيرغي شويغو.

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وذكر شويغو أن إعلان حالة الطوارئ القصوى يأتي "تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء حملة تفتيش جديدة على القوات المسلحة،" مؤكدا على أن "الحملة التي وصفها بالمفاجئة تهدف إلى التحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية."

وذكر التقرير أن "وزير الدفاع ألغ قادة القوات المسلحة الروسية بأن حملة التفتيش تركز على التحقق من استعداد القوات الجوية لصد العدوان،" مشددا على "ضرورة أن تنفذ القوات التي تشملها حملة التفتيش المشاريع التدريبية التكتيكية."