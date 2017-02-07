سباق ملكي ببريطانيا.. هاري وويليام وكيت؟ من سيكسب بظنك؟

سباق ملكي.. هاري وويليام وكيت؟ من سيكسب بظنك؟

العالم
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
بريطانياالأمير هاريالأمير ويليامكيت ميدلتونرياضة
0:49

في بادرة لنشر الوعي حول الصحة العقلية، شارك الأمير هاري والأمير وليام والدوقة كيت في سباق تتابع، فمن بظنك كان الأسرع؟ شاهد الفيديو بالأعلى.

بريطانياالأمير هاريالأمير ويليامكيت ميدلتونرياضةلندنماراثون