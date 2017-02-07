سباق ملكي ببريطانيا.. هاري وويليام وكيت؟ من سيكسب بظنك؟
سباق ملكي.. هاري وويليام وكيت؟ من سيكسب بظنك؟
العالمآخر تحديث منذ32 دقيقة.
0:49
في بادرة لنشر الوعي حول الصحة العقلية، شارك الأمير هاري والأمير وليام والدوقة كيت في سباق تتابع، فمن بظنك كان الأسرع؟ شاهد الفيديو بالأعلى.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.