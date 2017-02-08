أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الأربعاء، عن المرسوم التنفيذي الذي أصدره بشأن حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة ووجه انتقادات حادة للقضاء قائلا إنه "مُسيس".

وأرجأت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو، الثلاثاء، الحكم في الطعن المقدم من إدارة ترامب على حكم القاضي الفيدرالي بولاية واشنطن جيمس روبارت الذي أمر بتعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي، واستأنفت بموجبه السلطات الأمريكية السماح لمواطني الدول السبع الواردة في مرسوم ترامب إلى الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن "القانون الذي يعطيه الحق في حظر دخول الأجانب واضح للغاية للدرجة التي تمكن طالبا غير مجتهد في المرحلة الثانوية من فهمه"، قائلا، في لقاء مع قيادات بالشرطة في واشنطن، إن تعليق العمل بالحظر يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

وأضاف: "لا أريد أن أقول إن المحكمة متحيزة، لم يصدر قرار بعد، ولكن المحاكم تبدو مسيسة أكثر مما ينبغي، وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من فعل الصواب. هذا يتعلق بأمن بلادنا".