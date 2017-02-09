مذيع CNN: لا أعتقد أننا نكترث بمشاعر ترامب نحونا
مذيع CNN:لا أعتقد أننا نكترث بمشاعر ترامب
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
1:07
قام ستيفين كولبرت بقراءة تعليقات ترامب عن CNN لمذيعها جايك تابر.
قام ستيفين كولبرت بقراءة تعليقات ترامب عن CNN لمذيعها جايك تابر.
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