مذيع CNN: لا أعتقد أننا نكترث بمشاعر ترامب نحونا 

مذيع CNN:لا أعتقد أننا نكترث بمشاعر ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
CNNدونالد ترامبالإعلام
1:07

قام ستيفين كولبرت بقراءة تعليقات ترامب عن CNN لمذيعها جايك تابر. 

CNNدونالد ترامبالإعلام