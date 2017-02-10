تونس (CNN)— في حكم جديد ينضاف إلى سلسلة من الأحكام الأخرى بحقه وحق زوجته، أدانت المحكمة الابتدائية في تونس الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، بعشر سنوات حبسا نافذة لكل منهما، إثر متابعتها بتهم تتعلّق بقضايا فساد في قطاع البيئة، وتحديدا قضية نادي عليسة.

وأعلن الحكم الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في المحكمة سفيان سليطي، مشيرًا إلى أن المحكمة أدانت كذلك نذير حمادة، وزير البيئة الأسبق بخمس سنوات، وأسماء محجوب قريبة لليلى الطرابلسي بثلاث سنوات، كما أدين منير الفرشيشي، مسؤول في وزارة الجماعات المحلية والبيئة بثلاث سنوات.

وتعود أسباب الإدانة إلى تفويت نادى زوجات السفراء ومقهى في منتزه بوسعيد لأقارب ليلى الطرابلسي دون احترام الإجراءات، وتعرف القضية باسم نادي عليسة، الذي أسسته ليلى الطرابلسي، وقد سبق لنائب برلمانية أن وجهت سؤالا حول تورط منير الفرشيشي في قضية النادي.

وأدين زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في عدة أحكام أصدرتها محاكم تونسية منذ فرارهما من البلاد في اتجاه السعودية، كما أدين عدد من أقاربه في ملفات فساد.