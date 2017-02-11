الرباط (CNN)— خلقت تصريحات الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، ضجة في الشبكات الاجتماعية، بعد اتهامه من طرف بعض النشطاء والسياسيين والإعلاميين بالإساءة إلى الشعب التونسي، خلال حلوله ضيفا على برنامج المقابلة الذي تبثه قناة الجزيرة.

وتداول نشطاء الانترنت مقطع فيديو من المقابلة تحدث فيه المرزوقي عن اكتشافه وجود المحسوبية الرشوة والنفاق في المجتمع التونسي غداة عودته من فرنسا للعمل في البلاد طبيبا خلال عهد ما قبل الثورة، غير أن الفيديو المتداول، توقف عند مقطع من الحوار دون استكمال ما قاله المرزوقي، إذ أرجع مسؤولية هذه الظواهر السلبية إلى طبيعة النظام السياسي وليس طبيعة المواطن التونسي.

وقال المرزوقي في المقطع المتداول: "بقيت 15 سنة في فرنسا وشاهدت كيف يعمل المجتمع الفرنسي ثم عدت إلى تونس واكتشفت كيف يعمل المجتمع التونسي يعني المحسوبية، الرشوة، العمل السيء، الكذب، النفاق وكان ذلك صدمة بالنسبة لي.. فقدت الصلة بهذا الشعب بحكم بقائي 15 سنة في فرنسا".

المقطع المتداول:

ويتابع المرزوقي في المقطع:" ولما جئت أبحث، اكتشفت أن القضية ليست متعلقة بجينات التونسي لأنّ التونسيين الذين كانوا في فرنسا كانوا يمارسون عملا طيبا ولهم أخلاق ويتصرفون مثلما يتصرف المجتمع الفرنسي.. وعندما يعودون إلى تونس تجدهم من جديد يدخل في كل عمليات الخداع والكذب والرياء والسرقات".

ولم يتضمن المقطع المتداول هذه الجملة التي قالها المرزوقي بعد نهاية الكلام أعلاه مباشرة: " ثم اكتشفت أن هذا متعلق ليس بطبيعة التونسي، بل بطبيعة النظام السياسي".

المرزوقي يستكمل كلامه

ونشر المرزوقي الحوار كاملا على صفحته بفيسبوك، انطلاقا من رابط الحلقة على موقع يوتيوب، كما نشرت صفحة على فيسبوك، تحمل اسم "معا للقضاء على الفساد الرشوة"، الجملة التي يقول فيها المرزوقي إن الظواهر السلبية المذكورة وقعت بسبب النظام السياسي.

الحلقة الكاملة: