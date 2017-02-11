نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عادت معلومات "كومبرومايت" الروسية المزعومة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الواجهة، بعد تأكيد محققين أمريكيين لجوانب ذكرت في تقرير مكون من 35 صفحة يشير إلى أن روسيا تملك ملفا يحتوي على معلومات من شأنها التأثير على ترامب.

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ووفقا لمعلومات أدلت بها مصادر أمنية سابقة وأخرى على رأس عملها لـCNN فإن التأكيد تعلق ببعض المكالمات التي جرت بين مسؤولين روس مع أشخاص روس آخرين في اليوم والوقت ذاته الذي ذكره "تقرير الـ35 صفحة" المعد من قبل عنصر سابق بالاستخبارات البريطانية.

وألقت المصادر الضوء على أن تأكيد المحققين الأمريكيين هذا أعطى الاستخبارات الأمريكية "ثقة أكبر" في مصداقية عدد من الجوانب المذكورة، في الوقت الذي تستمر فيه بالتحقيق بما ورد في هذا التقرير.

ويشار إلى أن تأكيد المحققين تعلق فقط بهذه المكالمات ولم يكن له أي صلة بالمعلومات حول وجود مزاعم بارتكاب "أفعال عهر" متصلة بالرئيس ترامب، وCNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من وجود صلة بين المعلومات الواردة والرئيس دونالد ترامب الذي كان حينها مرشحا.