طهران، إيران (CNN) — الموت لترامب، الموت لأمريكا، يهتف المتظاهرون في ذكرى الثورة الإيرانية لعام 1979، صابين جلّ استيائهم على الإدارة الجديدة في واشنطن، وخاصة الرئيس دونالد ترامب. فالعداء بين البلدين تزايد منذ تولي الرئيس ترامب لمنصبه، إثر فرض إدارته عقوبات على طهران بعد اختبار الإيرانيين لصاروخ باليستي متوسط المدى في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي تقول الولايات المتحدة إنه انتهاك لقرار الأمم المتحدة، وهو ادعاء تنفيه طهران.