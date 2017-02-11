ترامب يصافح آبي لمدة 19 ثانية.. ويستضيفه في ملعبه الخاص للغولف
مصافحة بين ترامب وآبي تستغرق 19 ثانية
العالم
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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أثارت مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ امتدت المصافحة لحوالي 19 ثانية في مشهد غير مألوف، وذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الياباني، الجمعة، في البيت الأبيض. ولعب ترامب وآبي الغولف، السبت، في نادي ترامب الوطني للغولف في ولاية فلوريدا. واصطحب ترامب آبي على متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا، حيث استضافه في ضيعته في مار ألاجو.
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