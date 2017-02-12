دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلقت كوريا الشمالية، صباح الأحد، صاروخا بالستيا سقط في بحر اليابان والذي يعرف أيضا بالبحر الشرقي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمنصبه بالبيت الأبيض.

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وفيما يلي نقدم لكم مدى الصواريخ التي تملكها بيونغ يانغ والتي يصل مدى بعضها إلى الشرق الأوسط بل ويتعداه.

تملك بيونغ يانغ تشكيلة صواريخ تبدأ بصواريخ سكود التي يبلغ مداها 500 كيلومتر والمعلمة بالخط الأحمر الأول إلى صواريخ نو دونغ 1 التي يبلغ مداها 1300 كيلومترا ثم صواريخ موسودان 4 التي يبلغ مداها 4000 كيلومترا إلى صواريخ من طراز KN-08 والتي يبلغ مداها 8000 كيلومترا وصولا إلى صواريخ تايبو دونغ 2 التي يتجاوز مداها 10 آلاف كيلومتر.