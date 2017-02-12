باريس، فرنسا (CNN)-- يقول ثيو البالغ من العمر 22 عاماً إنه تعرض للضرب والاغتصاب بعصا أثناء اعتقاله في 2 فبراير، وأعقبت الحادثة عدة ليالي من الاشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة. إذ تم إشعال النيران في السيارات والحاويات، لكن ثيو دعا للتهدئة. تعرض أربعة من أفراد الشرطة للفصل على ذمة التحقيق، ووجهت تهمة الاغتصاب لشرطي بينما وجهت تهمة الهجوم لثلاثة آخرين.
مظاهرات تشتعل في ضواحي باريس بعد اتهام شرطي باغتصاب شاب أسود بعصا
غضب بباريس بعد اتهام شرطي باغتصاب شاب أسود
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
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انتشرت المظاهرات في ضواحي باريس بعد اغتصاب مزعوم لشاب أسود من قبل الشرطة.
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