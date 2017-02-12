باريس، فرنسا (CNN)-- يقول ثيو البالغ من العمر 22 عاماً إنه تعرض للضرب والاغتصاب بعصا أثناء اعتقاله في 2 فبراير، وأعقبت الحادثة عدة ليالي من الاشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة. إذ تم إشعال النيران في السيارات والحاويات، لكن ثيو دعا للتهدئة. تعرض أربعة من أفراد الشرطة للفصل على ذمة التحقيق، ووجهت تهمة الاغتصاب لشرطي بينما وجهت تهمة الهجوم لثلاثة آخرين.