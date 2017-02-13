دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت المحللة أليس ستيوارت، محللة الشؤون السياسية بشبكة CNN، إن المرسوم التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد سبعة دول ذات غالبية سكانية مسلمة، لا يستهدف المسلمين.

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وأوضحت ستيوارت قائلة: "إذا كان الحظر يستهدف المسلمين فإن إدارة ترامب كانت ستدرج 51 دولة ذات غالبية سكانية مسلمة، إلا أنه تم التركيز على سبعة دول تم تعريفها خلال فترة إدارة أوباما، وهذا أمر مهم للغاية ويجب التركيز عليه."

وتابعت ستيوارت قائلة: "العام الماضي قالت لجنة تابعة للكونغرس أنه ومنذ 11 سبتمبر، قام 60 شخصا من هذه الدول السبع (المشمولة بالحظر) بأعمال إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، دون ذكر العمليات التي شهدتها أوروبا، وهذا أمر يدعو للقلق."