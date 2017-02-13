طهران، إيران (CNN)— أصدر القضاء الإيراني، الاثنين، حكمه بسجن متهم بقضية تجسس لصالح إحدى الدول العربية لمدة عشر سنوات، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هويته أو الجهة التي اتهم بالتجسس لصالحها، مكتفية بالإشادرة إلى أنه كان تحت غطاء استصدار تأشيرات الحج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقريرها: "رئيس محكمة الثورة الاسلامية في مدينة مشهد المقدسة، حسن حيدري، أعلن عن اصدار حكم يقضي بالسجن 10 اعوام لاحد المدانين بالتجسس لصالح احد البلدان المعادية، والبالغ من العمر 62 عاما.. وأن المدان انضم إلى إحدى الشبكات التجسسية تحت غطاء استصدار تأشيرة الحج وكان يجمع المعلومات لهذه الشبكة."

واضاف القاضي وفقا لتقرير الوكالة: "كان المدان وضع تحت المراقبة السرية من قبل دائرة الاستخبارات في محافظة خراسان الرضوية وكان قد اعتقل قبل 5 اشهر.. وكان على تعاون مع احدى الدول العربية في مجال نقل المعلومات ولديه سجل من التجسس لدولة اخرى."