نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمضى ستيفن منوشين عطلة نهاية أسبوع جيدة. أولاً، تقدم اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولي وزارة الخزانة الأمريكية، بخطوة أقرب نحو المصادقة على تعيينه، الجمعة.

ثم تصدر فيلمه الأخير المرتبة الأولى في شباك التذاكر.

منوشين كان المنتج التنفيذي لفيلم شركة "Warner Bros"، "فيلم ليغو باتمان"، والذي حصد ما يُقدر بـ55.6 مليون دولار، من الجماهير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من عرضه.

شبكة CNN، مثل "Warner Bros"، مملوكة من قبل شركة "Time Warner."

وتغلّب فيلم الكرتون الملائم للأطفال بسهولة على منافسة الفيلم الأكثر جرأة والذي يصفه البعض بـ"الإباحي"، "50 Shades Darker".

كما أن اسم منوشين يُذكر بصفته المنتج أو المنتج التنفيذي في 34 فيلماً خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك فيلم "Suicide Squad" الذي أطلق الصيف الماضي، والذي حصد 786 مليون دولار من الجماهير العالمية.

كما أنتج منوشين أيضاً "فيلم ليغو نينجا غو"، فيلم آخر من سلسلة أفلام "ليغو" سيُعرض في خريف هذا العام.

ويسود الاعتقاد بأن منوشين سيصبح وزير الخزانة بحلول ذلك الوقت.

إذ بعد التصويت الذي انتهى بـ53 مؤيد مقابل 46 معارضاً، الجمعة الماضية، من المقرر أن تُعقد جلسة تصويت نهائية في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، الاثنين.