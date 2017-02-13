نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤولون لـCNN ما قيمته وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" بعملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، الأحد.

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وبين المسؤولون أن تقييم البنتاغون إن الصاورخ الذي أطلقته بيونغ يانغ متوسط المدى وحلق لمسافة 300 ميل قبل أن يسقط في بحر اليابان، لافتين إلى أنه وفي نظر البنتاغون فإن المسافة التي قطعها الصاروخ تعتبر أطول مسافة يقطعها أي صاروخ أطلقته كوريا الشمالية على الإطلاق.

من جهته قال جيف دافيس، من البحرية الأمريكية إن "برنامج الأسلحة الكوري الشمالي غير القانوني يمثل خطرا كبيرا على أمننا القومي بصورة واضحة."