دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فاضل أحمد، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في ولاية سلناغور الماليزية، إن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، توفي، مساء الاثنين في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.

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وأوضح أحمد قائلا فيما يتعلق بملابسات الوفاة، أن الأخ غير الشقيق كان بصدد السفر من مطار كوالالمبور حيث توجه إلى إحدى شبابيك شركات الطيران وطلب المساعدة لأنه لم يشعر بأنه على ما يرام، وتم استدعاء سيارة إسعاف إلا أنه توفي في طريقه إلى المستشفى.

وأوضح أحمد أن الشرطة الماليزية صنفت الحادثة على أنه "موت مفاجئ" لافتا إلى أن المحققين ينتظرون الآن نتائج الكشف الطبي للجثة.

وقال مصدر أمني ماليزي لـCNN إن اسم الشخص المتوفي هو كيوم جونغ نام، مؤكدا على أنه الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون.