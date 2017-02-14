قد لا يعلم الكثيرون أن إيران لديها العديد من منتجعات التزلج، فهذا المشهد قد يبدو للوهلة الأولى في أحد المنتجعات السياحية في أوروبا أو أمريكا
بأماكن قد تجهل وجودها بإيران.. هذا شعور الإيرانيين المعتدلين بترامب
بأماكن قد تجهلها.. هذا شعور الإيرانيين بترامب
العالم
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
2:08
قد لا يعلم الكثيرون أن إيران لديها العديد من منتجعات التزلج، فهذا المشهد قد يبدو للوهلة الأولى في أحد المنتجعات السياحية في أوروبا أو أمريكا
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