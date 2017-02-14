بأماكن قد تجهل وجودها بإيران.. هذا شعور الإيرانيين المعتدلين بترامب

بأماكن قد تجهلها.. هذا شعور الإيرانيين بترامب

العالم
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
دونالد ترامبإيرانأسلحة إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالجيش الإيراني
2:08

قد لا يعلم الكثيرون أن إيران لديها العديد من منتجعات التزلج، فهذا المشهد قد يبدو للوهلة الأولى في أحد المنتجعات السياحية في أوروبا أو أمريكا

قد لا يعلم الكثيرون أن إيران لديها العديد من منتجعات التزلج، فهذا المشهد قد يبدو للوهلة الأولى في أحد المنتجعات السياحية في أوروبا أو أمريكا

دونالد ترامبإيرانأسلحة إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالجيش الإيرانيالعقوبات على إيران