شاهد.. أسلوب مصافحة ترامب للقادة والسياسيين يثير الاهتمام

هكذا يصافح ترامب الزعماء والسياسيين!

العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاطرائفغرائب
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فن قبضة ترامب القوية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- جذب أسلوب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مصافحة الزعماء والسياسيين بشكل قوي الكثير من الاهتمام وهذه أبرز المشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال مصافحته عدد من قادة العالم وساسته.

دونالد ترامبأمريكاطرائفغرائب