أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- جذب أسلوب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مصافحة الزعماء والسياسيين بشكل قوي الكثير من الاهتمام وهذه أبرز المشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال مصافحته عدد من قادة العالم وساسته.