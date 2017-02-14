أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- جذب أسلوب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مصافحة الزعماء والسياسيين بشكل قوي الكثير من الاهتمام وهذه أبرز المشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال مصافحته عدد من قادة العالم وساسته.
شاهد.. أسلوب مصافحة ترامب للقادة والسياسيين يثير الاهتمام
هكذا يصافح ترامب الزعماء والسياسيين!
العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
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فن قبضة ترامب القوية
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