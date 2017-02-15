أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أن الولايات المتحدة ستعدل إنفاقها في الحلف إذا فشلت الدول الأخرى في الالتزام بأهداف الإنفاق المنشودة.

وأكد ماتيس على دعم أمريكا للناتو، واصفا الحلف بأنه "حجر أساس" للعلاقات عبر الأطلسي. ولكنه قال، في أول لقاء مع وزراء دفاع الناتو، في بروكسل، إن على دول الحلف أن تدفع المزيد لتحقق أهداف الإنفاق المطلوبة، مكررا الدعوة التي سبق أن وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى دول الحلف.

وأضاف أن "دافعي الضرائب الأمريكيين لا يمكن بعد الآن أن يتحملوا حصة الدفاع عن القيم الغربية"، وتابع: "الأمريكيون لا يمكنهم، بعد الآن، الاهتمام بأمن أطفالكم أكثر مما تفعلون. إهمال الاستعداد العسكري يظهر قلة احترام لأنفسنا والحلف والحريات التي ورثناها وتواجه تهديدا واضحا الآن".

واكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده "ستفي بمسؤولياتها"، وقال موجها حديثه لوزراء دفاع الناتو: "لكن إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أمريكا تخفف التزامها لهذا الحلف فعلى كل من عواصمكم أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك".