وسط فضيحة اتصال فلين بروسيا.. بول رايان: ترامب اتخذ القرار الصائب بإقالته

رايان: قرار ترامب بإقالة فلين صائب

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و55 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاروسياالكونغرس الأمريكي
1:00

رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، يتحدث للصحفيين عن استقالة الجنرال المتقاعد، مايكل فلين.

رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، يتحدث للصحفيين عن استقالة الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـ"تضليل" الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن وإمكانية أن يكون قد عرّض نفسه للابتزاز الروسي.

دونالد ترامبأمريكاروسياالكونغرس الأمريكي