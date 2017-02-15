رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، يتحدث للصحفيين عن استقالة الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـ"تضليل" الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن وإمكانية أن يكون قد عرّض نفسه للابتزاز الروسي.
وسط فضيحة اتصال فلين بروسيا.. بول رايان: ترامب اتخذ القرار الصائب بإقالته
رايان: قرار ترامب بإقالة فلين صائب
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و55 دقيقة.
1:00
رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، يتحدث للصحفيين عن استقالة الجنرال المتقاعد، مايكل فلين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.