رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، يتحدث للصحفيين عن استقالة الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لدى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـ"تضليل" الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن وإمكانية أن يكون قد عرّض نفسه للابتزاز الروسي.