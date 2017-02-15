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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في أول لقاء بينهما منذ وصول ترامب إلى السلطة، ويتوقع أن يكون اللقاء بداية فصل جديد أكثر دفئا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين نتنياهو والرئيس السابق باراك أوباما.