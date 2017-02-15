ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

العالم
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
أمريكاإسرائيلالبيت الأبيضباراك أوبامابنيامين نتنياهو
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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في أول لقاء بينهما منذ وصول ترامب إلى السلطة، ويتوقع أن يكون اللقاء بداية فصل جديد أكثر دفئا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بين نتنياهو والرئيس السابق باراك أوباما.

أمريكاإسرائيلالبيت الأبيضباراك أوبامابنيامين نتنياهودونالد ترامب