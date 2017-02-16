أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمرت الحكومة الفنزويلية بوقف بث قناة "CNN بالإسبانية" الشقيقة لـCNN، بعد أيام من إذاعة تحقيق صحفي حول إصدار جوازات سفر وتأشيرات مزورة، يرجّح المتاجرة بجوازات سفر فنزويلية لعرب على صلة بحزب الله.

واتهمت وزيرة خارجية فنزويلا ديلسي رودريغيز CNN بممارسة ما وصفته بـ"عملية إعلامية إمبريالية" ضد بلادها ببث هذا التحقيق. فيما أمرت هيئة الاتصالات الوطنية الفنزويلية، الأربعاء، بوقف بث CNN en Espanol، واصفة القرار بأنه خطوة وقائية، واتهمت الهيئة CNN en Espanol بالقذف والتشويه وانتهاك قواعد حرية التعبير.

في المقابل، أدانت كتلة المعارضة، التي تهيمن على البرلمان، قرار هيئة الاتصالات ووصفته بأنه "غير ديمقراطي". وقالت، في بيان، إن القرار "يؤثر بشكل خطير على حقوق الإنسان وحق شعب فنزويلا في المعرفة".

وكان التحقيق المشترك، لشبكة CNN و"CNN en Espanol"، الذي استغرق عاماً كاملاً، كشف مخالفات خطيرة في إصدار جوازات السفر والتأشيرات الفنزويلية. تضمن التحقيق مراجعة الآلاف من الوثائق وإجراء مقابلات في الولايات المتحدة وإسبانيا وفنزويلا وبريطانيا، إلى جانب تعقب مختلف المسؤولين من فنزويلا. وتربط إحدى الوثائق الاستخباراتية السرية لتي حصلت عليها CNN نائب الرئيس في فنزويلا، طارق العيسمي، بـ173 جواز سفر وهوية فنزويلية أصدرت لأفراد من الشرق الأوسط، بما في ذلك أشخاص لهم صلات بـ"حزب الله" اللبناني.