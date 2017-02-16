الرباط (CNN)— بعد انتشار صور لشباب يعبثون بنسر نادر كانت السلطات المغربية المختصة قد أطلقت سراحه في البرية، فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحقيقا معمقا لأجل معرفة الملابسات المحيطة باحتجاز هذا الطائر الذي ينتمي إلى صنف النسر الأكلف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار بلاغ صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى أن تعامل الشباب مع الطائر كان غير مسؤول، وأن مصالحها استطاعت إسعاف الطائر الحامل لرقم M13 بعد واقعة احتجازه، وعالجته على الفوز، قبل أن تعمل على إعادة إطلاقه في البرية من جديد، بعد تحسن حالته الصحية، مؤكدة أنها ستستمر في مراقبة النسر وأربعة آخرين واستمرار تزويدها بالمكملات الغذائية.

واكتشفت المندوبية وجود هذه النسور الخمسة وهي في حالة إرهاق، لتعمل على نقلها إلى حديقة الحيوانات الرباط لأجل الاندماج في الوسط الطبيعي، وبعد تعافي النسور، قامت بإطلاقها في محمبة جبل موسى بأقصى الشمال المغربي، في إطار اليوم العالمي للمناطق الرطبة.

بيدَ أن أصغر هذه النسور، وقع في أيدي بعض شباب المنطقة، الذين أمسكوه من وضعيات مؤلمة وعبثوا به، والتقطوا صورا لهم مع النسر الذي كان مع ذلك محظوظا، واستمر على قيد الحياة، بعد تمكن أفراد جمعية مهتمة بالحيوان من أخذه من أيدي الشباب المذكورين، وتسليمه بعد ذلك إلى مندوبية الغابات.