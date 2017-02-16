تونس (CNN)— مدّدت تونس في حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، بدءًا من الخميس 16 فبراير/شباط "فيفري"، وفق قرار صادر عن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.

وجاء القرار بعد " استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما"، حسب بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.

ولم تتوقف حالة الطوارئ في تونس منذ إعلانها في أعقاب تفجير انتحاري لحافلة خاصة بالأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر/تشرين الأول 2015، في العاصمة التونسية، ممّا أدى إلى مصرع 12 عونَا وجرح 18 آخرين، وقد تبنى "داعش" العملية.

وستصل مدة حالة الطوارئ في تونس، بعد نهاية التمديد الجديد، أي في 16 ماي/أيار إلى عام وستة أشهر، ممّا يجعلها ثاني أكبر حالة طوارئ تعرفها البلاد منذ اندلاع الثورة التونسية.