أمريكا تعيش يوماً دون مهاجرين.. كيف سيكون الوضع؟

أمريكا تعيش دون مهاجرين.. كيف سيكون الوضع؟

العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
أمريكادونالد ترامب
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سيبقى عمال مهاجرون في منازلهم الخميس في مدن أمريكا وهذا جزء من احتجاج شعبي باسم “يوم بدون مهاجرين.”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر مهاجرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة البقاء في منازلهم في 16 فبراير/ شباط احتجاجا على سياسات الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أمريكادونالد ترامب