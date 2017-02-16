أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر مهاجرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة البقاء في منازلهم في 16 فبراير/ شباط احتجاجا على سياسات الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.