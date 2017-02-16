أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر مهاجرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة البقاء في منازلهم في 16 فبراير/ شباط احتجاجا على سياسات الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أمريكا تعيش يوماً دون مهاجرين.. كيف سيكون الوضع؟
أمريكا تعيش دون مهاجرين.. كيف سيكون الوضع؟
العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
0:54
سيبقى عمال مهاجرون في منازلهم الخميس في مدن أمريكا وهذا جزء من احتجاج شعبي باسم “يوم بدون مهاجرين.”
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.